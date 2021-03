Saviano – Trovato in possesso di droga, arrestato uno spacciatore

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Nola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto in via Molino a Saviano, trovandolo in possesso di un involucro di cellophane contenente 10 grammi circa di cocaina.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto presso la sua abitazione in via San Giovanni ad Ottaviano, occultati nel giardino, due bilancini di precisione.

G.C., 50enne di Ottaviano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.