Sassuolo – Napoli: 2-2. Non basta il doppio vantaggio firmato Ruiz-Mertens, Mapei Stadium ancora fatale nel finale per gli azzurri

Finisce 2-2 tra Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia: doppio vantaggio azzurro con Fabian e Mertens, rimontato da Scamacca e Ferrari. Azzurri padroni del campo per oltre 70 minuti, con un gioco scintillante ed una superiorità tecnica e tattica impressionante. Purtroppo però gli uomini di Spalletti perdono smalto a causa degli infortuni di Insigne, Fabian e Koulibaly e delle uscite affrettate di Mertens e Lozano. Ne approfitta il Sassuolo, che guadagna metri ed agguanta un insperato pareggio al 90’. In pieno recupero i neroverdi segnano anche la terza rete, viziata però da un fallo di Berardi su Rrahamani. Peggior in campo l’arbitro Pezzuto, che non vede un fallo di Berardi in occasione della punizione del pareggio e deve ricorrere al Var per annullare il gol finale di Defrel. Azzurri ancora primi, ma con distanze ridotte dalle milanesi oggi vittoriose. Preoccupano gli infortuni in vista del big match di sabato contro l’Atalanta al Maradona.

Tabellino

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (61′ Kyriakopoulos) Frattesi (77′ Harroui), Lopez, Traore (61′ Henrique) Berardi, Scamacca, Raspadori (88′ Defrel). All: Dionisi

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (80′ Juan Jesus), Mario Rui, Fabian Ruiz (65′ Politano), Lobotka, Zielinski, Lozano (73′ Demme), Insigne (46′ Elmas), Mertens (65′ Petagna). All. Spalletti.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Marcatori: 51′ F. Ruiz, 59′ D. Mertens, 72′ Scamacca, 89′ Ferrari

Note: espulso Spalletti al 92′. Ammoniti Rogerio, Berardi, Politano, Henrique, Rrahmani