Meret 6: Poco impegnato, qualche brivido con piedi ma tutto sommato ordinaria amministrazione. Inoperoso
Di Lorenzo 6,5: gran lavoro in entrambe le fasi, sempre nel vivo del gioco con vigoria fisica e intensità. Instancabile
Rrahmani 6,5: presidia bene la sua zona e si vede in fase di impostazione. Va anche vicino al gol in avvio di gara. Solido
Juan Jesus 6,5: gioca senza strafare, pulito e preciso negli interventi. Gli attaccanti neroverdi non gli creano grossi grattacapi. Affidabile
Olivera 6,5: resta abbastanza bloccato per non lasciare spazio ai pericolosi esterni avversari e ci riesce bene. Lucchetto (Dal 90′ Spinazzola s.v.)
Politano 7: sforna l’assist per il gol di McTominay che sblocca la gara. Spinge costantemente creando scompiglio. Va anche vicino al gol colpendo il palo. Scatenato (Dal 76’ David Neres s.v.)
Lobotka 6,5: si posiziona davanti alla difesa fungendo come fulcro della manovra. Tesse la manovra con la solita maestria, prezioso anche in fase di non possesso. Colonna (Dall’82′ Gilmour s.v.)
Anguissa 6,5: chiude ogni varco garantendo fisicità e dinamismo. Gioca a tutto campo provando anche ad inserirsi tra le linee. Fondamentale
McTominay 7,5: inizia la stagione così come l’aveva conclusa. Subito un gol da bomber di razza, segna di testa rubando il tempo a tutti. Sfiora la doppietta con un destro a giro che si stampa sulla traversa. Da considerare anche tutto il gran lavoro in fase di non possesso. Fenomeno (Dal 90′ Vergara s.v.)
De Bruyne 7,5: fa vedere subito di che pasta è fatto prendendosi responsabilità in fase di impostazione. Catalizza il gioco offensivo, sigla il gol del raddoppio con una punizione beffarda che chiude il match. Leader tecnico
Lucca 6,5: corre tanto e lavora per far salire la squadra. Dura non far rimpiangere Lukaku ma si mostra subito ben integrato nei meccanismi azzurri. Generoso (Dall’82′ Lang s.v.)
