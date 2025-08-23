Sassuolo-Napoli: 0-2. Azzurri made in Premier con McTominay e KDB

Il Napoli batte il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di Mc Tominay e De Bruyne. Un uno-due d’autore made in Premier League che stende i neroverdi e regala la prima vittoria agli uomini di Conte. Partita senza storia: troppo ampio il divario tecnico e tattico tra le due compagini per mettere in discussione il risultato finale. Al 17′ il primo squillo: Politano mette una palla in area, Lucca si trascina mezza difesa avversaria e Mc Tominay è libero di insaccare di testa. Sul finale di tempo tiro dal limite dello scozzese che colpisce la traversa. Nella ripresa è Kevin De Bruyne a sigillare il risultato al 57′ con una punizione velenosa dal limite, che nessuno tocca e che inganna Turati. Da segnalare un palo di Politano.

Il tabellino

Sassuolo- Napoli:0-2 (pt 0-1)

SASSUOLO (4-3-3) – Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig (81′ Cande); Kone, Boloca, Lipani (72′ Fadera); Berardi (90′ Pierini), Pinamonti (90′ Moro), Lauriente (81′ Ghion). All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (89′ Spinazzola); Lobotka (82′ Gilmour); Politano (76′ Neres), Anguissa, De Bruyne, McTominay (89′ Vergara); Lucca (82′ Lang). All. Conte

GOL – 17′ McTominay, 57′ De Bruyne

ASSIST – Politano (0-1)

AMMONIZIONI – Lucca, Berardi, Kone

ESPULSIONI – Kone

ARBITRO – Giovanni Ayroldi

Foto fb sscnapoli.it