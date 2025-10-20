Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore autista

E’ finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. La partita di A2 giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è finita con l’assalto ad un pullman dei tifosi toscani. Una fitta sassaiola, ha investito il bus e il secondo autista del mezzo, colpito da un mattone, è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo. L’agguato è avvenuto lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. E ora è caccia agli aggressori.