Sassari – Vigile del Fuoco perde la vita durante un intervento di soccorso, tragico incidente a Nulvi

Durante un intervento per la messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica, a Nulvi in provincia di Sassari, è deceduto il vigile del fuoco Tonello Scanu di 54 anni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del drammatico incidente.

È con grande dolore che la famiglia dei Vigili del fuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono alla famiglia e ai colleghi di Tonello.