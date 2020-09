Sassari – Dopo 10 giorni di latitanza catturato Johnny lo zingaro

Era evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari, ma questa mattina Giuseppe Mastini, noto come Johnny lo zingaro, è stato scovato e arrestato dai poliziotti del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e delle Squadre mobili di Sassari e Cagliari, in collaborazione con gli agenti della Polizia penitenziaria.

Il ricercato si nascondeva in una villetta isolata in località Zuari, nelle campagne di Sassari, in una zona compresa tra la periferia della città e la zona di San Michele di Plaianu; insieme a lui è stato arrestato per favoreggiamento il proprietario dell’immobile.