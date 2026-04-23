Sant’Antonio Abate – Trovato in possesso di droga, arrestato 34enne

I carabinieri del Nucleo radiomobile delle compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne incensurato.

Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno fermato alla guida della sua auto il 34enne. Controllato sul posto è stato trovato in possesso di 107grammi di marijuana già suddivisa in 4 panetti.

L’uomo arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.