Sant’Antonio Abate – Spaccio di droga, arrestato 43enne

I Carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne incensurato del posto. I militari avevano notato che in questi giorni c’erano troppi movimenti sotto casa di una persona apparentemente insospettabile e hanno deciso di controllare.

Perquisita l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 330 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato anche denunciato per detenzione illegale di munizionamento: era in possesso di 18 cartucce calibro 12.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio