Sant’Antonio Abate – Segue la vittima fino alla caserma dei carabinieri, arrestato 40enne

I Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale un 40enne incensurato di Gragnano. L’uomo – palesemente ubriaco e a bordo del suo motociclo – ha atteso per l’ennesima volta la vittima all’esterno del luogo di lavoro (un panificio n.d.r.) e l’ha seguita. La donna – conscia di essere seguita dal suo stalker – è riuscita a mantenere il sangue freddo e si è recata alla Stazione Carabinieri. i militari, allertati dalle urla della donna, sono intervenuti provvidenzialmente all’esterno del Comando riuscendo a bloccare il 40enne che nel frattempo aveva tentato la fuga. L’uomo, dopo un primo momento di calma apparente, è diventato irascibile ed ha tentato di aggredire la vittima all’interno dei locali della caserma. I Carabinieri hanno bloccato nuovamente l’aggressore non prima – questa volta – di una breve colluttazione: fortunamente nessuno ha riportato lesioni.

Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.