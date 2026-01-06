Sant’Antonio Abate – Il mercato parallelo delle armi fantasma, trovato arsenale in uno zaino

Non è la prima volta che accade. Parliamo di sequestri di armi e del loro commercio nel mercato nero che si evolve. Nel recente passato sono state rinvenute penne pistola, finti portachiavi pronti a sparare e anche oggetti potenzialmente micidiali al cui interno si nascondono proiettili, ma il punto è un altro.

Ciò che serve alla criminalità organizzata è anche la forza intimidatrice cha dà la potenza di fuoco. La mano che impugna l’arma pronta ad uccidere deve anche essere ben visibile ed è per questo motivo che non si accantona il passato. Bisogna reinventarsi quando la materia prima manca. Le pistole se non si trovano si creano.

A Sant’Antonio Abate i Carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto uno zaino all’interno di un terreno di via Nocerelle, all’altezza del civico 72.

Quello che i militari trovano all’interno dello zaino rappresenta senz’altro il braccio armato della criminalità organizzata che si muta, si trasforma ed è consapevole della fondamentale importanza del detenere armi. Armi che se non vengono recuperate nel mercato nero, si inventano.

Nella borsa i carabinieri trovano 5 pistole. Sono tutte senza matricola – non ne hanno mai avuta una – e sono modificate. Armi che non esistono ma che sono perfettamente funzionanti. Recuperabili facilmente sul web da chiunque e modificate da mani sicuramente esperte del settore.

Oltre alle armi anche munizioni. Sono 8 i caricatori e ben 273 i proiettili sequestrati di diverso calibro, anche da guerra.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Le indagini dei carabinieri proseguono e l’allerta resta alta.

Per gli amanti delle statistiche la specifica del sequestro:

TOTALE PISTOLE: 5

Pistole semiautomatiche

1. Beretta Mod. 92

• Calibro: .380

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 6 proiettili cal. .380

2. Beretta Mod. 92

• Calibro: .32 Auto / 7,65

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 8 proiettili cal. .32 Auto, 1 proiettile cal. 7,65

3. Beretta Mod. 85 Auto

• Calibro: 8 mm K (Italy)

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore:5 proiettili cal. 7,65, 1 proiettile cal. .32 Auto CBC

4. Bruni Mod. P4

• Calibro: 9 mm K (Made in Italy)

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 3 proiettili cal. .32 Auto, 2 proiettili cal. 7,65

5. Bruni Mod. 315 Auto

• Calibro: 8 mm K (Made in Italy)

• Matricola: assente

• Munizioni nel caricatore: 6 proiettili cal. 6,35

TOTALE CARICATORI: 8

Caricatori per pistola

1. Caricatore tipo EKOL ASI / Magnum / Compact / Jackal

• Capacità: 30 colpi

• Contenuto: 13 proiettili cal. .380

2. Caricatore tipo EKOL ASI / Magnum / Compact / Jackal

• Capacità: 30 colpi

• Contenuto: 12 proiettili cal. .380, 2 proiettili cal. 9 corto, 1 proiettile marcato 9 mm K

3. Altri caricatori 6 caricatori associati alle pistole sopra elencate

3. MUNIZIONAMENTO

Totale proiettili: 273

Proiettili rinvenuti sfusi o in contenitori

1. In busta di plastica trasparente

• 46 proiettili:

• 43 cal. .380 Auto

• 1 cal. 9 mm BR C

• 1 cal. .38 Special

• 1 cal. 7,65

2. In busta di plastica trasparente

• 69 proiettili:

• 65 cal. .380 Auto

• 4 cal. 9 mm

3. In valigetta per pistola

• 7 proiettili:

• 6 cal. 6,35

• 1 cal. .32 Auto CBC

4. Altro munizionamento

• 91 proiettili:

• 37 cal. 7,65

• 15 cal. .380 Auto

• 34 cal. .32 Auto

• 5 cal. 7,65 Browning