Sant’Antonio Abate/ Gragnano – Due coltelli e un manganello, denunciati due giovani

Sant’Antonio Abate – Gragnano: due coltelli e un manganello. Carabinieri denunciano 2 ragazzi

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno denunciato per detenzione abusiva di armi un17enne e un 16enne.

Sant’Antonio Abate, la pattuglia dei carabinieri interviene per una lite dopo un sinistro stradale. Il 17enne è alla guida di uno scooter. Alla vista dei militari il giovane è agitato, passeggia nervosamente e guarda continuamente la sella. Controllato, all’interno nascondeva di un coltello a lama estraibile di 18 centimetri e di un manganello metallico.

Gragnano. E’ una calda sera estiva e nella piazza principale gruppi di ragazzi si radunano per trascorrere qualche ora lontani dalle mura domestiche. La gazzella dei carabinieri pattuglia le vie del comune quando, un gruppo di giovani cattura la loro attenzione. Si avvicinano. Identificano i ragazzi. Il 16enne però è impaziente, vuole andare via. I carabinieri vogliono capirci di più. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla lungo 22 centimetri.

Entrambi i minorenni sono stati denunciati.