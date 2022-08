Sant’Antonio Abate – Arrestato pusher 45enne

Siamo in una striscia di territorio al confine tra Sant’Antonio Abate e Scafati quando i carabinieri partenopei notano un uomo a bordo di un suv. L’autista è fermo in via Sant’Antonio Abate e un altro uomo – sulla 40ina – gli si avvicina. Avviene uno scambio e i carabinieri intervengono, i due vengono bloccati: è un affare di droga. I militari trovano una dose di cocaina e una banconota da 20 euro. Tanto basta per arrestare l’autista e segnalare alla prefettura il “cliente”. Durante la perquisizione vengono rinvenute e sequestrate nell’auto altre 33 dosi della stessa sostanza stupefacente e la somma contante di 262 euro ritenuta provento del reato.

L’arrestato, un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è in attesa di giudizio.