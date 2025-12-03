Sant’Antonio Abate – Arrestato cuoco 29enne

Un giro in auto, due ragazzi e un barboncino grigio. Poi le manette. È sera quando i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare notano una macchina che percorre un incrocio. Notata la gazzella dei carabinieri il giovane alla guida schiaccia il piede sull’acceleratore. Fermata poco dopo l’auto viene ispezionata.

Alla guida un 29enne, cuoco originario di Angri, visibilmente agitato. L’uomo confessa di aver nascosto sotto il sedile del suo amico di 100 grammi di marijuana pronti per essere venduti. Sequestrata la droga i militari perquisiscono anche la sua abitazione. In camera troveranno 750 grammi di “erba”, nascosti sottovuoto in zaino verde. Con lo stupefacente anche materiale per il confezionamento e contanti.

L’uomo, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio è stato portato in carcere. E’ ora in attesa di giudizio.