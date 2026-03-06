Sant’Antonio Abate/Angri – Passamontagna e coltello in auto, 24enne arrestato

Sant’Antonio Abate, un auto percorre Via Roma a velocità sostenuta ma la gazzella dei carabinieri è li, sta effettuando un posto di controllo.

Il militare alza la paletta. La Jeep non si ferma e parte l’inseguimento. L’uomo alla guida non è intenzionato ad arrendersi. I carabinieri lo tallonano e dopo 2 chilometri lo fermano. Sono in via dei Goti, nella città di Angri. Perquisito, è stato trovato in possesso di un passamontagna e di un coltello lungo 22cm.

Sottoposto anche all’alcool test, è risultato positivo.

L’uomo, 24enne noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale è ora in attesa di giudizio.