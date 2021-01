Sant’Antimo – Spacciava droga, in manette 36enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, hanno visto in via Giacinto Gigante a Sant’Antimo un viavai di persone che entravano ed uscivano da un palazzo.

I poliziotti, entrati nell’edificio, hanno bloccato un uomo in un appartamento e hanno rinvenuto, occultati in un mobile della cucina, 19 involucri con 13 grammi circa di cocaina, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

E. G., 36enne santantimese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.