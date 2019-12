Sant’Antimo – Hashish in macchina, arrestati due giovani per spaccio

Viaggiavano sulla via Marconi di Sant’Antimo con 102 grammi di droga in auto ma sono stati notati e fermati da una pattuglia di Carabinieri della locale Tenenza. Dopo averli identificati, i militari hanno perquisito la loro auto e, sotto uno dei tappetini posteriori, hanno trovato un “panetto” di hashish.

I due ragazzi – l’autista era un 20enne di Frattamaggiore, il passeggero un 18enne di Casandrino – sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio ed ora sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.