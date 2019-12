Sant’Anastasia – Trovati 45 chili di botti illegali nascosti in un’auto

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia, nell’ambito dei controlli disposti dal comando provinciale di Napoli, hanno rinvenuto 79 ordigni esplosivi per un peso pari a quasi 45 chili di botti illegali nascosti all’interno di un’autovettura in stato di abbandono parcheggiata in via Capodivilla. I botti illegali sono stati sequestrati.