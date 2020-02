Sant’Anastasia – Mancanza di autorizzazioni, sequestrata autocarrozzeria

Action day’ interforze nella ‘Terra dei Fuochi’, sequestrate aree abusive con cumuli di rifiuti derivanti da scarti di lavorazione di attività illecite per un totale circa 17.000 mq.

Operazione di controllo straordinario del territorio nei Comuni diSant’Anastasia, Cercola, Volla e Casalnuovo disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Gerlando Iorio.

In campo 12 equipaggi per un totale di 30 unità appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, ai Commissariati di P S di Ponticelli e Acerra, ai Carabinieri Forestale delle Stazioni di Napoli e Marigliano, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia Metropolitana e all’ARPAC.

Controllate 10 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 8sequestrate e 8 sanzionate per la mancata compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti impedendone la corretta tracciabilità; 47 persone identificate, di cui 15 denunciatee 3 lavoratori in nero, 80 veicoli controllati di cui 33 sequestrati;circa 40mila euro di sanzioni comminate.

Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni nonché esercizio abusivo della professione i reati contestati.

In particolare, a Sant’Anastasia sono state sequestrate tre autofficine abusive che eseguivano riparazioni di mezzi di trasporto senza alcuna autorizzazione con il conseguente smaltimento illecito e non tracciato degli scarti di lavorazione;all’interno degli oltre 10.000mq di aree sequestrate, infatti, sono stati rinvenuti parti di carrozzeria di autoveicoli, componenti meccaniche ed elettroniche oltre che contenitori di sostanze pericolose quali oli esausti, vernici e solventi abitualmente impiegati per le riparazioni.

Sempre nel Comune di Sant’Anastasia, sono state sequestrate un’autocarrozzeria per camion e tir all’interno della quale venivano svolte attività di lavorazione e riparazione di veicoli senza le specifiche autorizzazioni; venivano inoltre rinvenuteingenti quantità di componenti meccaniche, rottami, parti di motori e filtri, esposti agli agenti atmosferici senza alcuna tracciabilità nonchè un’attività di trasformazione e lavorazione di rottami metallici e un deposito abusivo di rifiuti speciali epericolosi.

Un’attività di vetreria e una di gommista sono state rispettivamente sanzionata e sequestrata per illecita gestione e smaltimento di scarti delle lavorazioni e di pneumatici.