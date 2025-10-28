foto di repertorio

Sant’Agnello – Spaccia perché ha perso il lavoro, 53enne arrestato

Ha perso il lavoro e questo è l’unico modo per sbarcare il lunario: lo ammette quasi mortificato il 53enne stabiese, arrestato ieri sera dai Carabinieri.

Incensurato, mai una grana con la giustizia, l’uomo è stato notato dai militari della stazione di Sant’Agnello in Piazza Matteotti, davanti alla fermata della circumvesuviana.

Camminava verso un gruppo di tossicodipendenti e si è reso conto di essere seguito da due uniformi solo quando i suoi clienti si sono dileguati.

Addosso nascondeva 6 dosi di cocaina, pronte per essere smerciate.

Quando i militari l’hanno perquisito, ha ammesso di essere stato licenziato da circa un mese e di essere in difficoltà economiche. Quella vendita gli avrebbe consentito di guadagnare qualcosa.

Ora ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.