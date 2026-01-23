Sant’Agnello – Minorenne scommette, il debito sale a 800 euro: interviene la madre, Carabinieri chiudono centro

I fatti sono un po’ datati ma solo oggi si sono conclusi. E’ una mattina di maggio e i Carabinieri della compagnia di Sorrento intervengono in un centro scommesse di Sant’Agnello per una lite tra due donne.

Basa poco per comprendere cosa stesse accadendo. Da una parte l’impiegata del centro, dall’altra una donna e madre disperata.

Dagli accertamenti emerge che un ragazzo di 17 anni aveva effettuato delle scommesse online. Scommesse che il ragazzo aveva perso maturando un debito di 800 euro. Il minorenne dice all’impiegata che sarebbe andato al più vicino ATM per prelevare quei soldi. All’impiegata fornisce il proprio recapito ma nel centro non sarebbe ritornato.

Lo smartphone del ragazzo squilla e squilla più volte. Il ragazzo non risponde ma è messo alle strette. Scappa dalla propria madre e in preda a una crisi di disperazione minaccia di ammazzarsi qualora non avesse pagato il debito.

La donna a quel punto corre al centro scommesse e da lì la lite.

I Carabinieri effettuano i dovuti accertamenti avendo così la certezza delle scommesse online realmente avvenute. Parte la segnalazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che emette il provvedimento.

Per l’agenzia di scommesse una multa di 6.666 euro e la chiusura dal 26 gennaio al 4 febbraio.