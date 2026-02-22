Sant’Agnello – Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni, arrestata

“Donna in auto nasconde droga” non è un titolo che farà gridare al miracolo.

“Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni”, invece, solleverà sicuramente qualche sopracciglio.

Titoli a parte, siamo in corso Italia, nel comune di Sant’Agnello, penisola sorrentina.

I carabinieri della stazione di Sorrento sono impegnati in un posto di controllo quando la paletta si solleva davanti ad una Dacia Sandero.

A incuriosire l’agitazione della donna, inizialmente attribuita dai militari al piccolo seduto sul sedile anteriore.

Addosso, scopriranno i carabinieri, la 45enne di Pompei nasconde alcune dosi di cocaina: 9 il conto sul verbale di sequestro.

Con lei il figlio di 5 anni, attirato non dal destino della madre ma dai lampeggianti blu e dalla livrea della gazzella.

In caserma, la donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio.

Il piccolo, invece, durante la stesura degli atti, ha sgranocchiato qualche snack e guardato i cartoni animati insieme ai carabinieri liberi dal servizio che l’hanno intrattenuto.

La 45enne è stata sottoposta ai domiciliari, in attesa di giudizio.