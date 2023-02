Sant’Agnello- In bici per il corso arrestato per spaccio

Siamo a Sant’Agnello e un uomo è a bordo della sua e-bike mentre percorre corso Italia. Passano i Carabinieri e il ciclista inverte bruscamente la marcia. Una manovra troppo evidente per non catturare l’attenzione dei militari che decidono di seguire il ciclista. L’uomo nella corsa getta un pacchetto che viene raccolto dai Carabinieri che intanto bloccano anche il centauro.

Si tratta di un 25enne di Piano di Sorrento già noto alle forze dell’ordine. Nel pacchetto una dose di hashish mentre nelle tasche dell’uomo 375 euro in contanti che consigliano ai militari di perquisire anche la sua abitazione.

Lì i Carabinieri trovano e sequestrano un panetto di hashish di quasi 60 grammi e altri 1.050 euro ritenuti provento del reato.

L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.