Santa Maria la Carità – Tentano di rubare un motociclo, arrestati due giovani

Venerdì mattina gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Molinelle a Santa Maria la Carità hanno visto una persona a bordo di un motociclo che si faceva trainare da un’auto condotta da un uomo.

I poliziotti li hanno bloccati ed hanno accertato che il blocco di accensione del motociclo era stato manomesso e che il mezzo era stato da poco asportato; inoltre, nell’auto sono stati trovati diversi arnesi atti allo sasso.

Michele Ruggiero, 27enne con precedenti di polizia, ed F.M. 21enne, entrambi di Scafati, sono stati arrestati per furto aggravato mentre il motociclo è stato restituito al proprietario.