MATRICOLA ABRASA E 33 MUNIZIONI CAL. 7,65. ARRESTATO UN GIOVANE DI 24 ANNI.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato una pistola Beretta cal.

7,65 con matricola abrasa e completa di caricatore, unitamente a n. 33 munizioni dello stesso calibro, rinvenuta

all’interno di una abitazione, a Santa Maria la Carità, in uso ad un 24enne.

In particolare, la Compagnia di Castellammare di Stabia del Gruppo di Torre Annunziata, a seguito di pregressa

attività info-investigativa, hanno eseguito un intervento presso un’abitazione in cui era presente un soggetto già

noto alla forze dell’ordine, che, su richiesta dei finanzieri, ha consegnato spontaneamente gr. 2 di marijuana.

Le perquisizioni locali hanno permesso di rinvenire dapprima 26 munizioni calibro 7,65 e, successivamente,

occultata all’interno di una busta della spazzatura, una pistola Beretta dello stesso calibro, perfettamente oleata

con matricola abrasa e completa di caricatore con 7 cartucce.

L’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, mentre il soggetto che ne aveva la disponibilità è stato

tratto tradotto in arresto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Napoli conferma ancora una volta l’impegno

dell’Istituzione nella repressione dei traffici illeciti, a tutela della sicurezza della collettività.