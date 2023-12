Santa Maria la Carità – Intervento sulla rete idrica, mancanze d’acqua martedì e mercoledì sull’intero territorio comunale

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SANTA MARIA LA CARITÀ.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 21:00 di martedì 19 dicembre 2023 alle ore 08:00 di mercoledì 20 dicembre 2023, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con FONTANINA presso:

VIA SCAFATI, nei pressi della chiesa.

VIA PETRARO, angolo cupa San Marco.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.