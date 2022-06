Sant’Antonio Abate – Preso pusher 46enne

I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato fermato durante un posto di controllo in Via Torquato Tasso e perquisito. Era nella sua smart e addosso aveva 10 grammi di cocaina e 1220 euro in contante ritenuto provento illecito.

E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.