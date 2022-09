San Vitaliano – Sorpreso con un’auto rubata

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di contrasto ai reati predatori, nel percorrere via Troisi a San Vitaliano hanno visto un’auto con un uomo a bordo transitare a forte velocità per poi entrare in un complesso edilizio di case popolari.

I poliziotti, insospettiti, hanno seguito l’uomo che, alla loro vista, si è disfatto di una borsa, pertanto lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo nella borsa una mazzola di ferro, diverse chiavi esagonali ed un cacciavite.

Infine, gli agenti hanno controllato l’auto ed hanno accertato che lui stesso l’aveva rubata qualche giorno prima a Saviano.

Un 58enne di San Vitaliano con precedenti di polizia è stato denunciato per furto aggravato, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.