San Sebastiano al Veusvio – Rubava energia elettrica, arrestato 27enne

I carabinieri della stazione di san sebastiano al vesuvio hanno arrestato per furto aggravato il titolare di una macelleria di via plinio, un 27enne incensurato. I carabinieri hanno accertato che l’uomo ha manomesso il contatore elettrico della sua attività commerciale rubando la fornitura energetica il cui valore ammonta a 28mila euro circa. Il 27enne è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.