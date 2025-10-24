San Sebastiano al Vesuvio – Trascina il cane per quasi 6 chilometri con una catena a strozzo mentre lei è in sella alla e bike: 2 denunce

Ha le zampette completamente insanguinate, delle abrasioni evidenti sui polpastrelli ustionati ed è esausta. Sono queste le condizioni atroci in cui si presenta un cane razza pastore tedesco ai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio che sono intervenuti a piazza della Repubblica nel centro della cittadina a sud di Napoli.

A chiamare un cittadino che è intervenuto. Sono circa le 21. Un uomo è in sella a una e bike e percorre via Libertà direzione piazza della Repubblica. Sta letteralmente trascinando un cane portato al guinzaglio con una catena a strozzo. Il cittadino chiama i carabinieri e intima a quell’uomo di fermarsi. Il biker ha 39 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. Si ferma, toglie la catena e tenta di sollevare il cane. La povera bestia è esausta e non riesce a stare in piedi. L’animale piange dal dolore in una macchia di sangue che si allarga sempre di più. A quel punto intervengono anche altri passanti e la gazzella dell’Arma.

I militari ricostruiscono la vicenda. Il cane – una splendida femmina di 5 anni, razza pastore tedesco e si chiama Bella – è di proprietà di un 54enne incensurato di Volla.

Il 39enne, che verosimilmente si era proposto quale dog sitter, aveva preso in consegna Bella da Volla e l’aveva portata al guinzaglio in sella alla e bike proprio da lì: parliamo di 5 chilometri e 700 metri.

I Carabinieri contattano il proprietario del cane. Sia lui che il 39enne sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. A prendersi cura di Bella i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 sud che hanno preso in custodia l’animale attualmente ricoverato nella clinica veterinaria di Torre del Greco.