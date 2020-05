San Sebastiano al Vesuvio – Sospensione idrica per lavori, ecco zone e orari

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:00 alle 15:00 di giovedì 4 giugno 2020, nelle seguenti zone di SAN SEBASTIANO AL VESUVIO:

Via Luca Giordano e Traverse,

Via Giovanni Cozzolino,

Via Bruno Buozzi.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con BATTERIA DI FONTANINE presso:

Via PARCO DEL SOLE civ.1/3, per tutta la durata della sospensione.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.