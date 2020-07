San Sebastiano al Vesuvio – Sanzionati quattro parcheggiatori abusivi

Stamattina gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e il personale della Polizia Locale di San Sebastiano al Vesuvio hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona dove si svolge il mercato settimanale di via Libertà a San Sebastiano al Vesuvio.

Nel corso dell’attività quattro persone tra i 42 e i 49 anni, tutte con precedenti di polizia e provenienti da comuni del napoletano e del casertano, sono state sanzionate poiché sorprese a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo; nei loro confronti, inoltre, è stato avviato il procedimento per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.