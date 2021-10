San Sebastiano al Vesuvio – Droga in tappezzeria, tre arresti

All’esterno del locale nessuno avrebbe potuto immaginare cosa ci fosse all’interno. Una tappezzeria come tante altre dove 3 persone sono state sorprese con droga e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

A scovare i 3 pusher i carabinieri della stazione di San Sebastiano Al Vesuvio e quelli della sezione radiomobile di Torre del Greco. Incuriositi da una flebile luce accesa all’interno del negozio, vista l’ora ormai tarda, i militari hanno voluto vederci chiaro.

Quando sono riusciti ad entrare hanno beccato in flagranza Lino Piccolo (classe 75 – San Sebastiano al Vesuvio), suo figlio incensurato di 19anni e Bruno Rega (classe 96 – San Sebastiano al Vesuvio).

Nelle loro disponibilità quasi un chilo di marijuana, distribuito in diverse cassettine di metallo e 3 piante di cannabis. E ancora 1 proiettile gfl cal. 380.

Tutti sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.