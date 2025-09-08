San Giuseppe Vesuviano- Tenta una rapina, denunciato un 31enne marocchino

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha denunciato un 31enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Passanti a San Giuseppe Vesuviano, per la segnalazione di una tentata rapina ai danni di un esercente.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal titolare dell’esercizio commerciale il quale, indicando un soggetto poco distante, ha raccontato agli operatori di essere stato vittima di una tentata rapina da parte del predetto.

Gli operatori hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato l’indagato, denunciandolo per tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato.