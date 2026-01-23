San Giuseppe Vesuviano – Sorpreso con numerosi capi di note “griffe” contraffatti, denunciato un uomo

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha denunciato un 41enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al predetto a San Giuseppe Vesuviano, dove hanno rinvenuto, occultati in diverse buste, ben 379 capi abbigliamento e 36 paia di scarpe di noti marchi contraffatti.

Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.