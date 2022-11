San Giuseppe Vesuviano – Sorpreso a spacciare, arrestato 42enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare sulla Strada Statale 268 del Vesuvio, all’altezza dell’uscita “Palma Campania”, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona a bordo di un’altra vettura; i due, dopo lo scambio, si sono allontanati in direzioni differenti.

I poliziotti hanno seguito lo spacciatore fino a quando, giunti in via Marini a San Giuseppe Vesuviano, lo hanno fermato e trovato in possesso di 26 involucri contenenti circa 15 grammi di cocaina e 270 euro.

A.P, 42enne di San Giuseppe Vesuviano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.