San Giuseppe Vesuviano – Sorpresi in un bar, sanzionate cinque persone e locale chiuso

Domenica sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in Ungaretti a San Giuseppe Vesuviano per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sanzionato la titolare del bar, una 33enne ucraina, poiché sorpresa a svolgere servizio di ristorazione ai tavoli, e cinque persone tra i 24 e i 55 anni, di cui due ucraini e tre romeni, intenti a consumare cibo e bevande; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.