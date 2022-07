San Giuseppe Vesuviano – Sorpresi con droga, denunciate due persone

Ieri notte gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Battisti, hanno notato un’auto con due persone a bordo le quali stavano parlando con altri due uomini che indugiavano in prossimità di una panchina.

Il conducente dell’auto, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia fino a far perdere le proprie tracce mentre i due uomini hanno tentato di disfarsi di qualcosa.

I poliziotti li hanno raggiunti e trovati in possesso di un portasigari in metallo con all’interno 15 involucri contenenti 20 grammi circa di hashish e una banconota da 10 euro; inoltre, all’interno di una tracolla, hanno rinvenuto un rotolo di cellophane e la lama di un coltello, usati per il confezionamento.

Un37enne e un 38enne, entrambi marocchini con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.