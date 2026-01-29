San Giuseppe Vesuviano – Scoperto fabbricato grezzo utilizzato per lo sversamento e stoccaggio di rifiuti speciali

Un’ attività interforze di Carabinieri Forestali ed Esercito ha portato alla luce una piccola discarica di rifiuti eterogenei, pericolosi e non, all’interno di un edificio grezzo. L’azione congiunta si è svolta ieri nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dove unità del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola e una pattuglia dell’Esercito impiegata nell’operazione “Terra dei Fuochi” hanno messo in luce l’esistenza di una piccola discarica di rifiuti, pericolosi e non, che giacevano all’interno dello stabile. Tra i materiali rinvenuti figuravano anche rifiuti speciali come metalli ferrosi e non ferrosi, plastiche varie, oli esausti e pneumatici di varia fattezza. Riversi a terra, inoltre, diversi utensili riconducibili a lavori svolti nelle officine meccaniche.

Le previste operazioni di Polizia Giudiziaria si concludevano con il sequestro penale del sito e con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Nola per il consequenziale accertamento delle responsabilità.