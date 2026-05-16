San Giuseppe Vesuviano – Scoperto deposito di materiale contraffatto

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione di marchi e a tutela del “Made in Italy”, hanno individuato una “base logistica del falso” nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), sottoponendo a sequestro oltre 38 mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti e denunciando il responsabile.

In particolare, l’attività investigativa dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, inizialmente concentrata nei pressi di Porta Nolana e del mercato rionale della “Maddalena”, ha permesso di ricostruire i

canali di approvvigionamento e distribuzione di articoli contraffatti, giungendo ad individuare un soggetto di nazionalità marocchina, residente nella zona, dedito ad effettuare consegne di merce illegale in diversi “mercatidel falso” della città. Attraverso una mirata attività di osservazione e pedinamento, è stato così scoperto a San Giuseppe Vesuviano un magazzino di circa 250 mq, al cui interno erano depositate numerose scatole contenenti prodotti contraffatti, perlopiù calzature recanti noti marchi d’impresa, quali Louis Vuitton, Prada, Nike, Adidas e New Balance, oltre a giubbini e magliette.

All’esito dell’intervento, le Fiamme Gialle hanno sequestrato l’intero immobile, oltre 38 mila articoli, nonchédenunciato il responsabile per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza, la responsabilità della persona sottoposta ad indagini sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile dicondanna.