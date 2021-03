San Giuseppe Vesuviano/Poggiomarino – Violazione normative anti-Covid, 10 persone sanzionate

Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un servizio volto all’applicazione delle normative anti-Covid19 in piazza De Marinis e in via Iervolino a Poggiomarino, ed a San Giuseppe Vesuviano.

Nel corso dell’attività hanno identificato 66 persone sanzionandone 10 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio e fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e per aver consumato cibi e bevande nei pressi di un’attività di ristorazione.