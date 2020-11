San Giuseppe Vesuviano/Ottaviano – Prodotti contraffatti, denunciati titolari di attività commerciali

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di un’operazionetra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, ha sequestrato 6.647 articoli e accessori per la casa, 165 rotoli di stoffa, equivalenti a 4.250 metri, e 250 kg di prodotti semilavorati con il noto marchio “Thun” contraffatto.

In particolare, la Compagnia di Ottaviano, nel corso di tre distinti interventi in altrettanti depositi commerciali, ha sequestrato migliaia di prodotti tessili per la casa e centinaia di rotoli di tessuto, sui quali era apposto senza alcuna autorizzazione il noto marchio simbolo del Natale.

Nello specifico, tutti i prodotti riproducevano marchi coperti da “copyright”, erano privi dei dati identificativi che riconducessero ad una produzione originale, nonché dell’etichetta con l’indicazione dell’azienda produttrice autorizzata dalla casa madre e detentrice dei diritti di tutela dei marchi riprodotti.

Denunciati per contraffazione marchi e ricettazione 3 responsabili, un 27enne di Scafati (Salerno), un 37enne di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e un 42enne di Ottaviano (Napoli), titolari di attività commerciali operanti nei settori del confezionamento biancheria, commercio di tessuti e di prodotti via internet.

Il servizio odierno è il risultato di appositi servizi pianificati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e finalizzati a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come la contraffazione, terreno fertile per le organizzazioni criminali soprattutto nell’attuale scenario di emergenza sanitaria.