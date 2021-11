San Giuseppe Vesuviano/Ottaviano – Controlli dei Carabinieri nel vesuviano: 2 arresti e 3 denunce, 13 i locali multati

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano. Grazie al supporto dei militari del Reggimento Campania, del nucleo cinofili di Sarno e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano, del Nas e del nil di Napoli, sono state controllate 132 persone e 72 veicoli. 29 le sanzioni al codice della strada per sanzioni che vanno oltre i 10mila euro. Un 37enne di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari hanno rinvenuto nella sua abitazione 115 grammi di cocaina, 359 di hashish, quasi 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Arrestato anche P. E. d. N., 46enne di San Giuseppe Vesuviano già sottoposto al divieto di dimora nel suo comune di nascita. Considerate le reiterate violazioni alla misura, il tribunale di Nola, su segnalazione della locale stazione carabinieri, ha aggravato la sua posizione disponendo la sua traduzione al carcere di Poggioreale.

Una cittadina di origini cinesi, titolare di un opificio tessile nel comune di Terzigno, è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per avere impiegato “in nero” un connazionale, già irregolare sul territorio nazionale. Risponderà anche dell’installazione abusiva di un impianto di videosorveglianza all’interno dei luoghi di lavoro. La struttura, estesa circa 400 metri quadri, è stata sequestrata. Oltre 31mila euro l’importo delle sanzioni applicate. Denunciato anche un 31enne di Ottaviano per non aver rispettato l’alt imposto dai carabinieri durante un posto di controllo in Via Aielli, nel comune di San Giuseppe vesuviano. Dopo un inseguimento di circa 500 metri, l’uomo è stato bloccato, identificato e poi segnalato all’autorità giudiziaria per resistenza a p.u. Un 36enne di Ottaviano, sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Napoli, è stato sorpreso nei pressi di un bar in piazza Garibaldi. Siamo ancora nel comune di San Giuseppe vesuviano e per il 36enne è scattata una denuncia. 13 tra bar e pub controllati: tutti sono stati sanzionati per violazioni alla normativa che tutela il lavoro e la sicurezza alimentare. In alcuni di questi era diffusa musica senza la prevista autorizzazione della SIAE. 3 i giovani segnalati alla prefettura perché trovato in possesso di hashish marijuana per uso personale.