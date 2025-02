San Giuseppe Vesuviano – Non si ferma all’alt, arrestato di 18enne di Torre Annunziata

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale un 18enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Muscettoli uno scooter con due persone a bordo con il volto travisato ed il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando i poliziotti non sono riusciti a fermare la loro corsa.

In quei frangenti, i due prevenuti hanno abbandonato il mezzo per proseguire la fuga a piedi finché il passeggero non è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, mentre il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce.