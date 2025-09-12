San Giuseppe Vesuviano – Il 16 settembre mancanze d’acqua per lavori alla rete: i dettagli

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di martedì 16 settembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

VIA AIELLI

VIA CAPO CRESTI

VIA DURELLI

VIA GAETANO AURICCHIO

VIA GIUSEPPE UNGARETTI

VIA MARTIRI DI NASSIRYA

VIA MASSERIA PERILLO

VIA MASTANIELLI

VIA PACE

VIA PAPUNI

VIA PARINI

VIA PIANILLO

VIA PURGATORIO

VIA SCUDIERI

VIA UMBERTO SABA

VIA VIALONGA

VIA XX SETTEMBRE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.