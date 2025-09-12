Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO.
Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di martedì 16 settembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:
VIA AIELLI
VIA CAPO CRESTI
VIA DURELLI
VIA GAETANO AURICCHIO
VIA GIUSEPPE UNGARETTI
VIA MARTIRI DI NASSIRYA
VIA MASSERIA PERILLO
VIA MASTANIELLI
VIA PACE
VIA PAPUNI
VIA PARINI
VIA PIANILLO
VIA PURGATORIO
VIA SCUDIERI
VIA UMBERTO SABA
VIA VIALONGA
VIA XX SETTEMBRE
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
