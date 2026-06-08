San Giuseppe Vesuviano – Droga, fermato 37enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare a San Giuseppe Vesuviano, hanno notato il 37enne che, con fare circospetto, stava uscendo da uno stabile; lo stesso, accortosi della loro presenza, è rientrato frettolosamente all’interno dell’edificio nel tentativo di eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di 2 stecche di hashish del peso di circa 7 grammi, di 2 panetti della stessa sostanza del peso complessivo di 138 grammi circa e di 35 euro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto due coltelli con residui di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto