San Giuseppe Vesuviano – Droga, fermato 17enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare a San Gennaro Vesuviano, hanno notato il 17enne nei pressi di uno scooter e lo hanno controllato.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del motociclo del giovane, gli operatori hanno rinvenuto 700 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, due coltelli con lame intrise di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.

Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.