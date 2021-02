San Giuseppe Vesuviano – Controlli sul territorio, sanzionate 23 persone per mancato rispetto della normativa Covid e denunciate 5 persone

Controlli a tappeto dei Carabinieri. 2 arresti, 5 denunce e 23 sanzioni covid

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e limitrofi.

A San Giuseppe Vesuviano, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito numerosi controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone, specie di giovani. Specifica attenzione è stata dedicata al rispetto delle norme anti-contagio da covid. 23 le sanzioni elevate a carico di altrettante persone, per mancato uso dei prescritti d.p.i. e per circolazione non giustificata dopo le ore 22.00.

In via Astalonga, presso il Villaggio Vesuvio e Piazza Garibaldi, sono stati effettuati una serie di posti di controllo. 21 le contravvenzioni al codice della strada elevate e 3 le patenti ritirate.

Un 26enne cittadino extracomunitario è stato controllato e sottoposto a perquisizione sul posto in via Roma. Dentro un pacchetto di sigarette aveva alcune dosi di “hashish”. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Una 23enne cittadina extracomunitaria, identificata nel corso di un controllo stradale, è risultata irregolare sul territorio nazionale e denunciata.

Durante il controllo delle aree urbane, sono state inoltre riscontrate violazioni di sigilli presso un locale commerciale ed un opificio tessile, già sottoposti a sequestro penale tra ottobre e novembre 2020. Un 60enne e tre cittadini di nazionalità estera di 53, 38 e 44 anni, rispettivi custodi degli immobili, risultati accessibili, in violazione del vincolo imposto, sono stati denunciati.