San Giovanni/ Barra – Rinvenuti e sequestrati più di 60 kg di droga

San Giovanni/ Barra – Rinvenuti e sequestrati più di 60 kg di droga. Un uomo tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in via Alveo Artificiale dove hanno rinvenuto, ben occultati, 225 grammi circa di marijuana, 70 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente e 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Ancora, nell’ambito della medesima operazione, gli operatori hanno controllato altri stabili presenti nell’area, rinvenendo, ben occultati, numerosi panetti di hashish del peso di 65 kg circa e un involucro di cocaina del peso di 41 grammi circa, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.