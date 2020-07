San Giovanni/Barra – Furto, arrestato 35enne

Stanotte gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Luigi Volpicella all’interno del Rione Santa Rosa hanno controllato un uomo intento a parcheggiare un’autovettura.

I poliziotti lo hanno bloccato accertando che aveva appena rubato l’auto da via Manzoni grazie ad una chiave elettronica utilizzata per ricodificare la centralina.

G.C, 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto. L’autovettura è stata restituita al proprietario.